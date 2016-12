Focus Cucina. Star dello spettacolo più popolari sui social

Ormai ci siamo, fra pochi giorni inizia la quinta stagione di MasterChef Italia. Sicuramente il più atteso dei programmi televisivi di cucina, ma è uno dei tanti che in questo 2015 hanno appassionato gli italiani.

Non solo cuochi ma anche food blogger e imprenditori della ristorazione. Dopo il loro ingresso nel mondo dello spettacolo sono diventati celebrity molto seguite sui social network e contese dalle aziende come testimonial per le proprie campagne pubblicitarie.

E allora chi sono i personaggi della cucina più popolari sui social network?

Ed ecco quindi che su Facebook il podio vede il dominio assoluto dei giudici di Masterchef 5, con Joe Bastianich a quota 850.370 fan che precede Antonino Cannavacciuolo (729.056) e Carlo Cracco (665.072). Popolarissimo anche Renato Ardovino (555.580), artista delle torte di casa Real Time, che strappa di un soffio il quarto posto a Alessandro Borghese (549.241), in onda con “4 ristoranti” e “Kitchen Sound”, e la blogger Sonia Peronaci (543.387) de “In cucina con Giallo Zafferano”. A seguire Chef Rubio, noto per il suo “Unti e bisunti”, e i padroni di casa di “Cuochi e Fiamme”, Simone Rugiati, e di “Bake off Italia”, Benedetta Parodi. Ottima decima posizione per Chiara Maci e la sua “Vita da foodblogger”.

Su Twitter è Antonella Clerici, conduttrice da 15 anni de “La prova del cuoco”, con i suoi 393.524 follower a rovinare la festa al trio storico di Masterchef composto da Joe Bastianich (257.990), Carlo Cracco (239.446) e Bruno Barbieri (177.071). Dal 4° al 9° posto Borghese, Parodi, Peronaci, Cannavacciuolo e Chef Rubio. Chiude la Top 10 Massimo Bottura che, da sempre poco amico della TV, si è invece concesso a Netflix per il primo episodio della serie “Chef’s Table”.

Chiudiamo con Instagram dove, forte del suo seguito internazionale, stravince Joe Bastianich con 356.000 follower davanti a Chiara Maci (141.467) e Simone Rugiati (135.541), tallonato da Peronaci (133.436) e Cannavacciuolo (127.423). A seguire Chef Rubio, Cracco e Bottura, tutti intorno ai centomila seguaci. Infine Borghese e Lidia Bastianich, giudice di Junior Masterchef.