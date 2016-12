Gianni Morandi e Paola Perego hanno il social media manager. E quindi?

Il gioco di Selvaggia Lucarelli alla ricerca dei social media manager dei personaggi dello spettacolo mi sta divertendo, e non poco. Dopo Gianni Morandi ecco che ti scopre che anche Paola Perego ha qualcuno che la aiuta. Il gioco consiste in questo: il vip di turno si sbaglia e, anziché inviare al proprio “social media manager” foto e testo da postare, pubblica direttamente lasciando indicazioni come “posta questa” o “mettila alle 13“. Accortosi dell’errore cancella il post ma è troppo tardi: Selvaggia ha già postato un bello screenshot sui suoi seguitissimi social (vedi sotto).

Fiumi di commenti scandalizzati, articoli su siti e quotidiani che generano altri commenti ancora più infervorati. Ma è davvero così inaccettabile? E poi, non potevamo forse aspettarcelo?

Più sei seguito sui social più è difficile monitorare e rispondere a commenti e messaggi dei follower. C’è chi non ha retto allo stress e, spossato dai troll, ha piantato baracca e burattini. C’è chi, come Ligabue, ha dichiarato con grande trasparenza che non ha idea di come funzioni Twitter e ha delegato allo staff la gestione dei social. C’è poi chi come voi, Gianni e Paola, ha un approccio ibrido: un po’ posta direttamente e un po’ si fa aiutare, dalla moglie o da un assistente, autore o addetto stampa.

Perché i vostri fan se la prendono tanto? Perché avete costruito il vostro successo online sulla genuinità, portandoli a credere che siete voi a scrivere e rispondere ad ogni singolo commento o messaggio. Per quanto mi riguarda, dati i vostri mille impegni, è un tradimento che si può perdonare se e solo se, come sembra, contribuite in modo attivo. Certo, però, siate trasparenti verso i vostri follower. Se possibile, senza essere costretti a farlo!

Amici, sono delusa, attonita, amareggiata. Gianni ha un social media manager. Ieri s'è sbagliato e ha incollato il suo… Posted by Selvaggia Lucarelli on Tuesday, November 10, 2015