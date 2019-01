Classifica vip dello spettacolo sui social media nel 2018

Dopo la Top 50 degli sportivi ecco anche l’aggiornamento sulla classifica dei vip dello spettacolo italiano più popolari del 2018 sui principali social media. Cosa succede se sommiamo i follower su Facebook, Twitter e Instagram?

Con 13,5 milioni totali è ancora Ruggero Pasquarelli superstar. Poi Belen Rodriguez e Laura Pausini con Fedez che si avvicina grazie al crescente interesse su Instagram.

Dietro Emma Marrone e Jovanotti, entrambi stabili, si avvicinano Alessia Marcuzzi (+2) e Michelle Hunziker (+4). Perde una posizione Eros Ramazzotti, entra in decima posizione Alessandra Amoroso (+3).

Pausini ancora prima su Facebook e vicina ai 7 milioni fan, due in più di Belen che conquista di pochissimo il secondo gradino del podio ai danni di Pasquarelli. Eros Ramazzotti sempre quarto mentre Andrea Bocelli soffia il quinto posto a Vasco Rossi. Chiudono i 10 Emma Marrone, Frank Matano, Ligabue e Lodovica Comello.

TWITTER

Con 3,8 milioni di follower Jovanotti guida una Top di Twitter identica al 2017 insieme ad un trio tutto musicale come Laura Pausini, Emma Marrone e Ligabue. A seguire Michelle Hunziker, J Ax, Fedez, Nicola Savino, Marco Mengoni e Alessia Marcuzzi.

INSTAGRAM

Il podio dei vip dello spettacolo più popolari sul social network fotografico vede una conferma di Belen Rodriguez, Ruggero Pasquarelli e Fedez. Tutti e tre nell’ultimo anno sono riusciti a superare il tetto dei 7 milioni di seguaci, ma è il rapper a crescere di più con 2,7 milioni di nuovi follower. Irrompe in Top 10 Elettra Lamborghini, che aumentando il suo seguito di 1,8 milioni scala ben 8 posizioni e si piazza al 5° posto ormai vicina ai 3,8 milioni di follower di Alessia Marcuzzi, quarta. Per farle posto scendono in tre di un gradino: Stefano De Martino, Melissa Satta e Cecilia Rodriguez. Stabile Emma Marrone in nona posizione, mentre Michelle Hunziker conquista la decima piazza.