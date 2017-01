Osservatorio Social VIP. I personaggi italiani dello spettacolo sui social media

primo osservatorio che da novembre 2011 studia i personaggi famosi italiani sui social media come fenomeno di comunicazione e di costume. Il monitoraggio si è arricchito nel tempo arrivando oggi a raccogliere i dati di popolarità su Facebook, Twitter e Instagram di più di 1000 celebrità dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della politica. Il. Il monitoraggio si è arricchito nel tempo arrivando oggi a raccogliere i Le classifiche sono a disposizione per qualsiasi uso, l’unica richiesta è che venga sempre citata come fonte l’Osservatorio Social Vip e/o linkata questa pagina. Per ulteriori esigenze di estrazione dati, approfondimenti o collaborazioni scrivetemi qui. E ovviamente… ogni suggerimento per migliorare metodologia e ricerca è strabenvenuto!

CLASSIFICHE SPETTACOLO – DICEMBRE 2016 FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

Leggi anche le classifiche Sport, Giornalisti e Cucina dell’Osservatorio Social Vip.

Nota: I dati possono includere anche follower acquistati, pratiche volte a “gonfiare” i numeri in modo non naturale a fini di marketing, o più in generale fake follower, cioè profili finti ad interazione nulla o di bassa qualità.

Vuoi approfondire? Leggi tutte le news e le interviste ai Social Vip!