Top 10 dei giornalisti italiani più seguiti sui social

Agli inizi venivano visti come una perdita di tempo, una moda di passaggio e un nemico da combattere perché concorrenti di bassa qualità dei media tradizionali.

Ancora oggi molti giornalisti italiani non hanno colto le grandi opportunità che offrono, date da una maggior velocità di accesso alle informazioni in real time e alla “pancia” dei cittadini ma anche una nuova occasione per far crescere il proprio personal brand.

Social network come Facebook, Twitter e – di recente – Instagram hanno però convinto nomi celebri del giornalismo italiano, i cui account personali sono un appuntamento quotidiano per centinaia di migliaia di italiani che non si vogliono perdere neanche una loro notizia o commento.

Cominciamo dalla Top 10 del più nazional popolare, che vede tanta attualità e politica insieme a ben quattro nomi del mondo sportivo con il dominio di Roberto Saviano, Marco Travaglio e Alberto Angela. Più indietro Gianluca Di Marzio, Alfredo Pedullà e Pierluigi Pardo, in piena lotta per il quarto posto.

(Versione aggiornata. Nella precedente avevo inserito Nadia Toffa (855.427) e Giulio Golia (355.548) che su segnalazione di Diego Odello ho verificato non essere giornalisti)

In testa anche su Twitter lo strano duo Saviano-Travaglio. Sul podio anche Beppe Severgnini, da sempre appassionato twittatore.

Le novità arrivano invece su Instagram dove Franca Sozzani ha da poco conquistato la prima posizione ai danni di Alfonso Signorini. Terzo Gabriele Parpiglia.

(Versione aggiornata. Questa Top 10 ha creato un putiferio! Mi scuso con Gianluca Di Marzio e Diletta Leotta, eccovi in classifica. Ho tolto invece Antonella Clerici che, nonostante l’inizio di carriera come giornalista sportiva, per molti ormai non è più parte della categoria. Grazie a tutti per le segnalazioni!)

Come sempre, se mi sono perso dei nomi scrivetemi qui o su Twitter!