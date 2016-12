Top 10 2015. I campioni dello sport più seguiti sui social

Niente di nuovo in testa alla classifica 2015 degli sportivi, dove su tutti e tre i principali social network si ripropone il duello tra Mario Balotelli, sempre primo su Instagram, e Valentino Rossi, che consolida il primato su Facebook e supera Balo su Twitter.

TOP 10 FACEBOOK

Rossi è ormai vicino ai 12 milioni di fan, due in più rispetto a Balotelli. Negli ultimi 12 mesi è però Andrea Pirlo a conquistare più fan – 2,5 milioni – mantenendo la terza posizione a quota 7,8 milioni. Dal 4° al 6° stabili anche Stephan El Shaarawy, Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon mentre Carlo Ancelotti sale di ben quattro gradini ai danni di Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e del wrestler Santino Marella.

TOP 10 TWITTER

Mario Balotelli cede lo scettro a The Doctor. 4 milioni i follower per Rossi, un milione in più rispetto al 2014. Andrea Pirlo conquista il podio con 2,1 milioni, una manciata in più di Gianluigi Buffon e Carlo Ancelotti. Resta sesto Alessandro Del Piero mentre Giorgio Chiellini perde tre posizioni e finisce settimo. Seguono Stephan El Shaarawy e Fabio Cannavaro. Chiude Claudio Marchisio, che scala quattro gradini e entra in Top 10.

TOP 10 INSTAGRAM

Con 3,3 milioni di seguaci Supermario è ancora leader, ma a crescere di più è Valentino, 1,6 milioni in più rispetto al 2014 che gli permettono di soffiare il secondo posto a Stephan El Shaarawy. In forte crescita anche Claudio Marchisio, quarto davanti a Alessandro Del Piero che da 8° passa 5°. Si inserisce al sesto posto Andrea Pirlo. Poi Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, la ginnasta Carlotta Ferlito e Christian Vieri.

