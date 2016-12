Nuovo algoritmo di Instagram. I vip nel panico

La mano di Facebook arriva anche su Instagram. Sarebbe pronto infatti il nuovo algoritmo in simil-FB che non organizzerà più la nostra timeline in ordine cronologico inverso ma dando priorità alle foto e ai video dei profili con cui abbiamo interagito di più. Questo perché, con l’aumentare dei contenuti sul social network fotografico, possiamo essere sicuri di visualizzare ciò che ci interessa di più.

Ce lo potevamo aspettare no? Nonostante questo non mancano le polemiche online, e su change.org è stata lanciata persino una petizione contro il (pare) imminente cambiamento.

E il panico sembra aver colto anche alcuni vip italiani. Nelle ultime ore infatti personaggi del mondo dello spettacolo e del web – da Fedez a Emma Marrone, da Clio Zammatteo a Briga e agli Zero Assoluto – si sono portati avanti e hanno chiesto ai follower di attivare le notifiche ai loro contenuti.

In teoria dovrebbero essere i meno preoccupati dato che i loro post, in termini di rilevanza e coinvolgimento, avranno sicuramente maggiori possibilità di apparire al top della timeline. In pratica, meglio evitare sorprese: “mica vorrete che ci perdiamo anche una sola visualizzazione o cuoricino per colpa di un algoritmo, eh?”.