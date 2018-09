Meglio radio o TV? “Sfida” con Giorgio Simonelli su Radio1 RAI

“Estate Fuorigioco” è un programma pomeridiano di Radio1 Rai che propone ogni giorno sfide tra diverse opzioni della stessa categoria. Agli ospiti e agli ascoltatori l’arduo compito di argomentare perché una sia meglio dell’altra. Immaginate quanto sia stata divertente, e combattuta, la puntata di lunedì “meglio Milano o Roma”!

Martedì sono stato ospite di Nicolas Ballario e Gabriele Brocani per una sfida tra due media molto amati dagli italiani: la Radio e la TV (grazie a Maria Lucia Schito per l’invito). Impegno non facile, come avvocato difensore della Radio “contro” un superesperto come Giorgio Simonelli, professore associato di “Giornalismo radiofonico e televisivo” e di “Storia della radio e della televisione” all’Università Cattolica di Milano che molti di voi conosceranno come opinionista di TV Talk su Rai3.

Giocando in casa ho avuto grande supporto dagli ascoltatori, ma anche la conferma di come – oltre ai colori calcistici o politici – anche i media dividano gli italiani. Se vi fa piacere, potete ascoltare l’estratto del podcast, altrimenti più in basso vi riporto in ordine sparso alcuni spunti a favore della radio che ho lanciato in trasmissione insieme ad altri che mi ero preparato.

E voi, preferite la radio o la TV?

http://www.pubblicodelirio.it/wp-content/uploads/2018/08/EstateFuorigioco_Radio1RAI_190828_podcast.mp3