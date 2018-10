La Juventus sfida l’Europa, anche sui social network. Intervista su RMC Sport Network

Che la Juventus voglia tornare a vincere la Champions League non è un segreto. L’acquisto di Cristiano Ronaldo è stato un segnale forte per l’ambiente calcistico e per i tifosi di tutto il mondo, che si sono scatenati sui social network. Non a caso in estate la squadra di Allegri è stata leader nelle interazioni su Facebook, Instagram e su YouTube con una crescita molto grande tra luglio e agosto, mesi in cui CRX7 ha fatto crescere la febbre per l’inizio del campionato di Serie A. In particolare su Instagram dove, secondo una ricerca Result Sports la Juventus ha avuto solo a luglio una crescita di più di 3.5 milioni di follower, da 9.5 a 13 milioni, quando la crescita media mensile era inferiore al mezzo milione.

I CLUB DI CALCIO EUROPEI SU INSTAGRAM, FACEBOOK E TWITTER

Certo, poi bisogna vincere sul campo ma primeggiare sui canali social è ormai fondamentale per dare visibilità e creare consenso e coinvolgimento attorno al proprio brand. Come segnalato dal sito Calcio e Finanza le crescenti aspettative sul futuro europeo del club bianconero hanno fatto fare un bel balzo nella classifica Instagram di Iquii Sport, che monitora i club europei sui principali social media. Se già a luglio la Juve aveva superato Arsenal e Chelsea, ora con i suoi 17 milioni di follower sale al quarto posto ai danni del PSG e del Bayern Monaco. Più ardua la scalata su Facebook e Twitter, dove Real Madrid, Barcellona e Manchester United sono ad oggi imprendibili.

ACCUSE DI STUPRO A CRISTIANO RONALDO. STANNO IMPATTANDO SULLA SUA REPUTAZIONE DIGITALE?

Ad oggi secondo l’analisi pubblicata su AGI da Pierluca Santoro su dati Talkwalker il “sentiment” resta prevalentemente positivo e neutro, con folle che restano adoranti e sponsor che ci pensano due volte prima di abbandonare il loro testimonial. Dal canto suo la Juventus ha preso le parti del suo giocatore simbolo tramite tutti i mezzi di comunicazione possibili, in attesa che le indagini facciano il loro corso.

Di questo e molto altro abbiamo parlato su RMC Sport Network con Alessandro Rimi, Lapo De Carlo e Fabio Donolato. Grazie ancora a tutti per avermi ospitato Al Var dello Sport e a Ogni Maledetta Domenica.

AL VAR DELLO SPORT

RMC Sport Network, puntata del 10.10.2018

OGNI MALEDETTA DOMENICA

RMC Sport Network, puntata del 14.10.2018