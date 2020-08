Ed eccoci online con il nuovo report Social Radio Lab nel quale, in collaborazione con la piattaforma di social listening Talkwalker, abbiamo analizzato le attività delle 26 radio nazionali e locali più ascoltate d’Italia su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Ma non solo: abbiamo deciso di iniziare a tenere sotto controllo anche TikTok e Telegram! Diverse radio italiane infatti stanno sperimentando nuovi modi per rimanere in contatto con i propri ascoltatori.

QUALI SONO LE RADIO PIÙ COINVOLGENTI SU FACEBOOK?

Radio Italia Solo Musica Italiana con i suoi 2.555.000 si conferma la radio con più Mi Piace su Facebook a luglio 2020, seguita da Radio Deejay (2.187.000 Mi piace) e RTL 102.5 (1.697.000 Mi piace). Chiudono la Top 5 Radio Maria e Radio 105 rispettivamente con 1.688.000 e 1.623.000. RAI Radio2 registra la crescita maggiore: 135.100 nuovi Mi Piace contro i 54.900 di Radio 105 e i 48.400 di Radio Maria.

Radio Bruno posta ancora più di tutti, 8.700 volte, poi Radio Maria con 6.900 post che invece primeggia per interazioni da parte del pubblico con 7.900.000 Mi piace e 1.200.000 condivisioni. Il suo impegno emerge anche dal lavoro di moderazione, con 1.000 commenti da parte dell’emittente davanti a Radionorba con 717 e RAI Radio2 con 396. Una curiosità? Radio Maria è l’unica radio italiana su Facebook con prevalenza di pubblico in lingua inglese, che equivale al 55% del totale.

I MIGLIORI POST SU FACEBOOK SONO DI RADIO MARIA E RAI RADIO 2

E sempre di Radio Maria è il post con più interazioni nel primo trimestre: nel pieno dell’emergenza Covid-19 l’invito alla preghiera lanciato dall’emittente arriva a 56.300 interazioni.

🛐 SIA LODATO ADORATO E RINGRAZIATOOGNI MOMENTOIL SANTISSIMO E DIVINISSIMO SACRAMENTO🛐 Publiée par Radio Maria sur Mardi 17 mars 2020

Nel secondo trimestre è invece Rai Radio2 ad aggiudicarsi la prima posizione con oltre 85.900 interazioni al video di saluto a Pau Dones dei Jarabe de Palo scomparso a giugno di quest’anno.

🎵 Dipende, da che dipende,Da che punto guardi il mondo tutto dipende 🎵#PauDones, dei Jarabe de Palo 😢 Dall'archivio di #Radio2SocialClub Publiée par Rai Radio2 sur Mardi 9 juin 2020

SU INSTAGRAM RADIO 105 È PRIMA PER ENGAGEMENT

Con un aumento di follower del 18% su Instagram nel primo semestre, Radio 105 a luglio arriva a quota 890.900 e per un soffio non scalza dalla vetta Radio Deejay (893.600 follower). Mantengono terza, quarta e quinta posizione rispettivamente RTL 102.5 (767.600 follower), Radio Italia (617.500 follower) e RDS 100% Grandi Successi (352.800 follower).

m2o con un +32% di nuovi follower registra la crescita più significativa, seguita da RAI Radio2 (+29%) che sorprende per il numero di post pubblicati: oltre 1.900 tra immagini (1.300), video (470) e caroselli (116).

È però Radio 105 ad ottenere l’engagement più alto arrivando a 2,7 milioni tra Mi piace e commenti, poi Radio Deejay (2 milioni), Radio Italia (1,9 milioni) e RTL 102.5 (1,7 milioni). I mash-up del programma 105 Mi Casa si confermano ai primi due posti del semestre (109.000 interazioni per il rapper NAYT, 105.000 interazioni per Nitro).

Radionorba, durante il lockdown, con il lancio della song challenge di 30 giorni raggiunge 71.000 interazioni e conquista il terzo posto.

Due differenti modi di coinvolgere in continuità due differenti community di radioascoltatori su una passione che hanno in comune: la musica.



Tra i 10 hashtag utilizzati con più frequenza dalle radio troviamo #radio, #ProgrammaRadiofonico e #radioshow oltre a topic come #Sanremo2020 e #iorestoacasa. Tra gli hashtag branded prevale la RAI con #RaiRadio2 e #RaiPlayRadio e la conferma di #Radio2SocialClub primo hashtag di programma.

RTL 102.5 PREVALE SU TWITTER

Su Twitter stabile la classifica per follower con Radio Deejay (2,2 milioni), seguita da Radio 105 (1,3 milioni), RDS (823.000) e, in crescita, RTL 102.5 (798.000, +27.900) e Radio Italia (683.000, + 17.200). RTL 102.5 con i suoi 8.700 tweet pubblicati è prima per interazioni del pubblico tra menzioni, commenti, Mi piace e retweet (594.800), con un alto margine da Radio Italia (279.500) e RAI Radio2 (266.100).



L’analisi dei Top 10 hashtag più utilizzati rimarca ancora una volta il ruolo informativo del social con una prevalenza di termini utilizzati per raccontare la pandemia: #coronavirus, #covid19, #Covid_19 e #Conte.



Tra le prime posizioni anche #sanremo2020, #radio2 e il programma #nonstopnews.

I BEST TWEET DEL SEMESTRE

È a tema Covid-19 il tweet migliore delle radio per engagement del primo trimestre nel quale RTL 102.5 riporta la notizia che la zona rossa è stata estesa a tutto il territorio italiano

🔴 Il premier #Conte: "Non ci sarà più una zona rossa, ma tutta Italia". Niente spostamenti se non motivati. Aggiunto un divieto di assembramento all'aperto e nei locali aperti al pubblico#COVID19 #restiamoacasa #coronavirus — RTL 102.5 (@rtl1025) March 9, 2020

Mentre il tweet che raggiunge il numero maggiore di interazioni nel secondo trimestre, ovvero 2800, pubblicato sempre da RTL, annuncia la scomparsa di Franco Lauro, giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano.

🔴 È morto oggi a Roma il giornalista Rai, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano #FrancoLauro. Il giornalista aveva 58 anni ed era uno dei massimi esperti ed appassionati di calcio e basket pic.twitter.com/Z06OQhwRtQ — RTL 102.5 (@rtl1025) April 14, 2020

RADIO DEEJAY SPICCA SU YOUTUBE

Anche su YouTube, guidano la classifica Radio Deejay (184.000 iscritti di cui 27.000 nuovi) e Radio 105 (139.000 iscritti di cui 26.000 nuovi). Radio Italia con 112.000 iscritti, RTL 102.5 con 84.700 e Radionorba con 37.000 sono rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto. Radio Deejay è prima anche per interazioni totalizzando 99.600 Mi Piace e 2.800 Non mi piace sui suoi 166 video.



L’omaggio di Deejay Chiama Italia al campione dell’NBA Kobe Bryant, scomparso il 26 Gennaio, è il video più visto del semestre con 732.000 views e 31.000 interazioni.

Nel miglior video del secondo trimestre invece troviamo l’intervista a Lady Gaga condotta da un insolito conduttore, Tiziano Ferro che ottiene 8,9k interazioni.

LE RADIO ITALIANE SCOPRONO TIK TOK E TELEGRAM

Dal nostro monitoraggio emerge che ad oggi 11 emittenti su 26 hanno attivato un profilo ufficiale su TikTok.



RTL 102.5 guida la classifica Tik Tok con i suoi 216.300 follower, seguita da Radio 105 (170.200) che doppia RDS Next (91.800).

Ulteriore novità del semestre il canale Telegram di Rai Radio2, con un piano editoriale dedicato, che ha superato quota 5.500 iscritti superando il canale ad oggi inattivo di RTL 102.5 (3.400) e quello di Radio Popolare (1.800), aggiornato quotidianamente con le ultime news.