Fuori ora il nuovo report Social Radio Lab del secondo semestre 2020 sulla presenza e la performance sui social media di un panel costituito dalle 28 radio italiane nazionali e locali più ascoltate d’Italia.

Sommando i dati di Facebook, Instagram, Twitter e YouTube al 31 dicembre 2020, raccolti in collaborazione con la piattaforma di social listening Talkwalker, è Radio Deejay la più seguita con 5.6 milioni di follower complessivi. Seguono Radio 105 e Radio Italia, entrambe con 4 milioni di follower.

RADIO ITALIA SI CONFERMA LA PIÙ SEGUITA SU FACEBOOK

Radio Italia si conferma prima per Mi Piace su Facebook con 2,5 milioni mentre Radio Bruno con 6.800 post nel semestre quella più attiva. Aumenta ancora l’engagement di Radio Maria che conta oltre 8,6 milioni di Mi Piace sui post, 327.100 commenti e 1,2 milioni di condivisioni, staccando di molto RAI Radio2, con 1,5 milioni di interazioni totali da pare del pubblico. L’emittente RAI è anche quella che, grazie a una strategia sempre più multipiattaforma, ha acquisito più nuovi fan: 163.000 (+21,23%).

L’IMPEGNO DELLE RADIO SU INSTAGRAM

Instagram resta il social media di maggior focus da parte delle radio italiane, con una particolare cura nel trasferire una chiara e coerente visual identity dei brand. Grande anche l’attenzione ad una user experience che colga al meglio il potenziale degli strumenti offerti dalla piattaforma: dagli audiogram, contenuti ibridi con elementi visivi e audio, al frequente e creativo utilizzo delle stories alla sperimentazione di nuovi formati come i Reel.

Tutto questo impegno nella produzione di contenuti nuovi e creativi ha contribuito al trend di crescita su Instagram. Radio Deejay conta più di 942.400 follower totali al 31 dicembre, di cui 55.100 nuovi nel semestre. Da notare anche la crescita di RDS (+36.100, 382.100 totali), RTL 102.5 (+33.000, 795.700) e Radio 105 (+26.300, 911.500). Le radio più attive nella pubblicazione di video, immagini e carousel sono invece Rai Radio2 e Radio Italia.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU TWITTER

Stabile il podio su Twitter che vede Radio Deejay (2,3 milioni di follower), seguita da Radio 105 (1,4 milioni) e RDS (826.100). RTL 102.5 è invece la radio che ha acquisito più follower (+26.000, 824.400 totali al 31 dicembre), twittato di più nel semestre (8.200 volte) e generato più interazioni da parte del pubblico tra tag, commenti, retweet e like (oltre 493.000).

SI CONFERMA LA LEADERSHIP DI RADIO DEEJAY SU YOUTUBE

Radio Deejay si conferma leader su YouTube con 195.000 iscritti al canale seguita da Radio 105 che grazie a 20.000 nuovi iscritti raggiunge quota 155.000 e distanzia ulteriormente Radio Italia (118.000). RTL 102.5 (90.800) e Radionorba (41.900) chiudono la Top5. RTL 102.5 è la radio che ha pubblicato di più mentre Radio Deejay vince per visualizzazioni totali: 2 milioni.

QUALI SONO I CONTENUTI PIÙ COINVOLGENTI DEL SEMESTRE?

Conoscere le proprie community e produrre contenuti su social object specifici e con il giusto tono di voce continuano ad essere fattori di successo comuni a tutti social media in termini di coinvolgimento. Alcune radio possono beneficiare anche sui social del loro posizionamento verso pubblici verticali per generi musicali o temi specifici; altre più trasversali devono invece variare il più possibile i contenuti all’interno dei propri piani editoriali per interessare e coinvolgere diversi sottogruppi di ascoltatori e follower.

Nella categoria community verticali il caso di maggiore successo si conferma Radio Maria, i cui fan hanno accolto con entusiasmo su Facebook i concorsi fotografici “Presepi 2020” e “Bambinelli 2020” e in occasione del Natale hanno inviato centinaia di foto che l’emittente ha pubblicato sulla propria pagina.

Altre radio hanno invece ottenuto ottimi risultati scegliendo territori specifici in maniera strategica o tattica. Radio 105 continua a puntare sulle tendenze musicali. Suo il miglior post Instagram, con il TrapTake di Geolier da 43.800 Mi piace e oltre 1000 Commenti.

RTL 102.5 continua a posizionarsi sull’informazione, con #Nonstopnews che si conferma hashtag di programma più utilizzato su Twitter con 10.400 menzioni. Il picco è stato raggiunto il 22 dicembre con le interviste a Luca Argentero e Can Yaman.

Molto efficace come sempre il coinvolgimento dei fan di gruppi internazionali intervistati in esclusiva. La partecipazione della band coreana BTS a Say Waaad di Radio Deejay ha spopolato su Twitter con #BTSxRadioDEEJAY (9.000 menzioni), #BTS (8.300), #ARMYs (6.000) e #BTS_BE (6.000).

Il tweet con più interazioni nel semestre proviene dal profilo personale di WAD e annuncia l’appuntamento con la band superando con 25.500 Mi Piace e 6.300 retweet quello pubblicato da Radio Deejay (17.500 Mi piace e 5.300 RT). L’iniziativa ha raggiunto portata internazionale con il post sull’account Twitter della community dei fan dei BTS K-Charts & Translations.

Il tema COVID, molto discusso su Twitter dalle community radiofoniche con hashtag come #COVID19 (8.300 menzioni), #Coronavirus (4.300) e #Covid (3.700), ha anche ispirato il fenomeno social del secondo semestre.

Si tratta de “La canzone della Fase 2, IL RITORNO!” di Radio Kiss Kiss, boom di visualizzazioni e condivisioni su tutte le piattaforme. Il post su Facebook è primo per condivisioni, 100.100, mentre su YouTube il video è secondo per numero di Mi Piace (3.100) dopo “It’s All About Love”, canzone di Natale di Radio Deejay (6.800), che è anche il video con più visualizzazioni: 481.200.

LE RADIO ITALIANE SU TELEGRAM, TIK TOK E TWITCH

Prosegue la mappatura del Social Radio Lab sui social media emergenti. Partiamo da Telegram, dove RAI Radio2 con un piano editoriale dedicato che porta il canale a 6.061 iscritti al 31 dicembre (+534 dalla precedente rilevazione). Cambio di strategia per Radio Popolare (2.699 iscritti, +814) che oltre a proporre quotidianamente “Il riassunto della giornata” ha scelto di condividere anche gli annunci personali raccolti durante le puntate del programma Passatel.

Iniziano a prendere confidenza con TikTok le 11 radio attive sul nuovo social del momento coinvolgendo i conduttori a partecipare alle challenge del momento. RTL 102.5 che con i suoi 250.900 follower (+ 34.600) è la più seguita, per la prima volta ha trasmesso in streaming live anche su questo social l’evento “Rtl 102.5 Power Hits Estate” lanciando l’hashtag #tipidaconcerto per invitare la community a raccontare a quale tipologia di fan appartiene.

Radio105 e RDS Next, seconda e terza su Tik Tok con 185.600 (+15.400) e 156.700 follower (+64.900), sono le prime radio italiane sulla piattaforma di streaming Twitch. La prima ha inaugurato il canale in occasione della “Milan Games Week” scegliendo di dedicarlo agli amanti del gaming mentre la seconda offre un palinsesto fitto degno della sua natura di social radio. Recentissimo lo sbarco di Radio Deejay con il programma SayWad trasmesso per la prima volta in diretta nel 2021.