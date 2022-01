Eccoci nel nostro appuntamento di inizio anno, per scoprire insieme tutti i trend delle radio italiane sui social media nel secondo semestre del 2021. Fuori ora il report del nostro Social Radio Lab, che dal 2013 monitora la presenza e le performance sui social media di un panel costituito dalle 28 radio italiane nazionali e locali più ascoltate d’Italia.

Secondo l’analisi effettuata a partire dai dati della piattaforma di social listening Talkwalker, con cui collaboriamo da più di tre anni:

Se sommiamo i follower su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, le cinque radio più ascoltate secondo i dati TER si confermano anche quelle con le community più ampie sui social media.

Radio Deejay è prima grazie a 5,7 milioni di follower totali, seguita da Radio 105 (4,2 milioni), Radio Italia (4 milioni), RTL 102.5 (3,5 milioni) e RDS (vicina a quota 2 milioni). Troviamo subito dopo Radio Maria (1,9 milioni) e Radio Kiss Kiss (1,8 milioni). La prima delle radio Rai è Rai Radio2 con un totale di quasi 1,5 milioni di follower.

QUALI SONO LE RADIO PIÚ SEGUITE SU FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE?

Radio Italia (2,5 milioni di Mi Piace), Radio Deejay (2,2 milioni) e Radio Maria (1,8 milioni) si confermano anche questo semestre come le radio più seguite su Facebook. Su Twitter troviamo Radio Deejay (2,2 milioni follower), Radio 105 (1,4 milioni) e RTL 102.5 (880.600) mentre su YouTube Radio Deejay (215.000 iscritti), Radio 105 (169.000) e Radio Italia (129.000).

Nell’ultimo semestre, le community delle radio su Facebook, Twitter e YouTube sono rimaste abbastanza stabili. Con alcune eccezioni, come Rai Radio2 (1 milione di Mi Piace, +46.900) e Radio 105 (1,7 milioni, +34.300) su Facebook, RTL 102.5 (+29.900) e Radio Italia (707.500, +10.400) su Twitter e Radio Deejay (+9.000) e Radio Maria (60.900, +8.800) su YouTube.

Continua il trend positivo su Instagram, dove tutte le radio stanno acquisendo nuovi follower. Radio Deejay difende la prima posizione con 75.000 nuovi follower per un totale di 1,1 milioni, davanti a Radio 105 (917.200 follower, +7.400) e RTL 102.5 (821.800 follower, +9.300). Seconda per crescita nel semestre m2o con 25.800 nuovi follower (178.800 totali) contro i 18.400 di Radio Italia (652.600).

QUALI SONO LE RADIO PIÚ PERFORMANTI DEL SEMESTRE?

Instagram non si smentisce anche in termini di engagement: 8,3 milioni di interazioni per Radio Deejay (+88%), 3,2 milioni per Radio 105 (+121%) e 3,1 milioni per Radio Italia (46%). Da segnalare anche il +98% di RDS (1,8 milioni) e il +72% di Radio Norba (722.900), grazie ad un maggior impegno sul canale successivamente al rebranding.

Performance più altalenanti per le radio italiane su Facebook dove Radio Maria, che nel primo semestre del 2021 aveva già subito un calo nelle interazioni, vede scendere ulteriormente i Mi Piace (4,6 milioni, -16.9%) e le condivisioni (837.100, -17.8 %) degli utenti, anche a causa di un numero minore di post pubblicati: 5.600 contro i 7.200 di Radio Bruno. Aumentano invece del 47.5% i commenti (519.400) anche in seguito alla decisione dell’emittente di postare nei commenti le tante immagini ricevute dai follower in risposta ai contest tematici. In generale, comunque, resta ampio il distacco in termini di interazioni totali su Radio Deejay (2,1 milioni di Mi piace, 105.200 condivisioni e 219.500 commenti) e Rai Radio2 (1,9 milioni di Mi Piace, 211.600 condivisioni e 189.600 commenti), entrambe in crescita.

Su Twitter RTL 102.5 è la radio più attiva con 14.400 tweet, davanti a Rai Radio1 (9.700) e m2o (7.500). Grazie a 568.600 Mi piace, 29.700 risposte e 66.600 retweet è anche quella con il miglior engagement prima di Radio Italia (155.800 Mi piace, 8.100 risposte, 23.500 retweet) e le tre radio Rai capitanate da Rai Radio1 che, nonostante il numero inferiore di seguaci (65.500 follower, +4.100), ha ottenuto 103.700 Mi piace, 13.400 risposte e 31.000 retweet.

Su YouTube è prima Radio 24 con 2,9 milioni di visualizzazioni (33.500 Mi piace, 3.000 Non mi piace e 6.800 commenti), seconda Radio Deejay con 2,7 milioni di visualizzazioni (46.300 Mi piace, 1.200 Non mi piace e 620 commenti) e terze a pari merito RTL 102.5 e Radio Maria con 1,4 milioni visualizzazioni. Le quattro emittenti registrano anche la più alta frequenza di pubblicazione, rispettivamente di 933, 246, 1.400 e 429 video nel semestre.

VIP, SPORT E MUSICA: ECCO I CONTENUTI CHE HANNO COINVOLTO DI PIÚ

Contenti di essere aggiornati in real time sulla vita privata di conduttori e personaggi famosi, i radioascoltatori su Instagram hanno sommerso di like i post di Radio Deejay sul matrimonio di La Vale e l’annuncio di Valentino Rossi che diventerà papà.

Sempre di Radio Deejay tra i post con maggior engagement su Facebook, troviamo il rilancio della foto di Pieraccioni, a cena con Panariello e Carlo Conti e gli auguri di Radio Capital in occasione del compleanno di Keanu Reeves.

Immancabile lo sport con le vittorie che hanno costellato gli ultimi sei mesi tra Olimpiadi, Paraolimpiadi ed Europei di Calcio. I post di Rai Radio 2 che annunciano gli Ori Paraolimpici di Bebe Vio e Ambra Sabatini sono tra i più performanti.

Su Instagram il selfie di Bonucci e Chiellini con il Trofeo vinto agli Europei condiviso da Radio Deejay.

Su Twitter i contenuti con più interazioni riguardano la morte di Raffaella Carrà annunciata da RTL 102.5 e il ricordo di Chester Bennington dei Linkin Park da parte di Virgin Radio.

⚫️Morta #RaffaellaCarrà. “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio — RTL 102.5 (@rtl1025) July 5, 2021

Tra gli hashtag proprietari più utilizzati dalle community radiofoniche primeggiano #PowerHitsEstate2021 con 9.000 menzioni, #Gr1 (6.400), #nonstopnews (6.000), #RaiRadio2 (5.900), #Radio2SocialClub (4.300) e #ilunatici (4.000 anche se andrebbero considerate ulteriori declinazioni come #ILunaticiDiRadio2). Tra gli hashtag tematici, invece, #Covid (3.000), #Afghanistan (2.400) e #Tokyo2020 (2.300).

Tripletta di Radio Deejay su YouTube, con l’intervista a Marracash a Deejay Chiama Italia per il lancio del nuovo album, “Natale per te” la canzone con tutte le voci della radio per augurare buone feste agli ascoltatori e l’intervista del 2014 di Linus e Nicola Savino a Raffaella Carrà.

LE NOVITÀ SU LINKEDIN

Sono 16 le radio presenti su LinkedIn a fine 2021, di cui 8 non hanno pubblicato ancora il primo post.

La novità è Radio 105 che ha iniziato a raccontare sul social media professionale l’iniziativa #105Startup.

RDS resta prima con il suo piano editoriale corporate dedicato ai 21.300 follower (+740), incalzata da RTL 102.5 (19.300, +2.900) e Radio Monte Carlo 10.000 (+1.140). Tra quelle non attive spicca Radio Deejay, già a quota 10.000 follower.

LE POTENZIALITÀ DI TIKTOK

Con Discoradio e Radio Subasio, diventano 13 le radio su TikTok. RDS Next, con 32.600 nuovi follower, sale a 275.000 e consolida il suo primato davanti a RTL 102.5 (248.000) e Radio 105 (188.000). Si segnala una accelerazione della crescita anche per RDS (38.500 follower, +28.608) e Radio Deejay (84.500, +23.300).

Come Instagram anche Tik Tok offre un grande potenziale, non ancora sfruttato al meglio da tutti, nel conquistare e fidelizzare gli ascoltatori del futuro. Resta necessario comprenderne al meglio le dinamiche e, in ottica transmediale, testare nuovi format ad hoc in grado di coinvolgere e entrare in tendenza.

ANCORA LIMITATO L’IMPEGNO DELLE RADIO SU TELEGRAM E TWITCH

Con il canale dedicato alle news di m2o, aperto nel corso del 2021 e che conta 1.370 iscritti, salgono a cinque le radio su Telegram. Rallenta il piano editoriale di Rai Radio2, la radio con più iscritti (6.100), con quattro soli post nell’ultimo semestre. Prosegue, invece, quello di Radio Popolare che aggiorna quotidianamente i suoi 3.900 iscritti con le news più rilevanti della giornata.

Tre le radio che portano avanti in modo continuo un piano editoriale su Twitch per coinvolgere i giovanissimi attraverso stream di trasmissioni guidate da speaker e webstar. Leader indiscussa RDS Next che ha aumentato il seguito di 5.300 nuovi iscritti arrivando a 35.000. 9.300 gli iscritti al canale di Radio 105, dedicato al mondo del gaming, e 2.000 a quello di Radio Deejay.