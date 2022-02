Quasi il 65% di share per la serata conclusiva: un record che premia una strategia chiara, lineare e inclusiva di Amadeus e che ha riportato milioni di giovani davanti a quella scatola strana parcheggiata in salotto. Che sia stato il Sanremo dello scambio generazionale si vede già dalla scelta dei 25 artisti che si sono avvicendati sul palco e che tutti, a loro modo, si siano messi in gioco sui social anche grazie alla complicità del fenomeno #FantaSanremo. E si vede, l’ha sottolineato lo stesso Gianni Morandi, anche dal podio dei vincitori: un 77enne, una 44enne e una coppia formata da un 18enne e un 29enne.

E allora ecco che stavolta abbiamo voluto studiare non tanto i tweet con maggiori interazioni, come negli anni scorsi, ma TikTok. Analizzando con la Free Social Search di Talkwalker l’hashtag ufficiale del Festival della Canzone Italiana #Sanremo2022, è infatti palese come TikTok abbia mediamente generato un engagement di molto maggiore di Twitter, piattaforma da sempre termometro della Social TV. Prendendo i 10 migliori risultati sui due social nell’ultima settimana, parliamo mediamente di 160mila interazioni su TikTok, tra like, commenti e condivisioni, contro le 46mila dei best tweet.

Non solo creator ma anche brand molto famosi, che hanno saputo sfruttare al meglio l’occasione per coinvolgere il loro pubblico più giovane.

Curiosi? Vediamo insieme i migliori post con più interazioni su TikTok e conosciamo meglio i giovani creator grazie alle bio e interviste di Webboh.

LA PERFORMANCE DEGLI URBAN THEORY

358.000 interazioni, 2,8 milioni di views

Lo stesso video, girato per le strade di Sanremo, su Instagram ha ricevuto più di 80.000 like. Crew di performer e ballerini specializzati nel “tutting”, danza che si focalizza nell’abilità di creare forme geometriche attraverso l’uso delle dita delle mani. Finalisti a Italia’s Got Talent del 2019 grazie al Golden Buzz di Federica Pellegrini e corpo di ballo lo stesso anno del programma Viva RaiPlay, con 17 milioni di follower sono un fenomeno globale su TikTok.

LA VITA FAMILIARE DI FEDERICA SCAGNETTI

255.000 interazioni, 2,1 milioni di views

L’influencer e tiktoker romana classe 2003 dal primo lockdown ha iniziato a postare anche momenti di vita familiare, tanto che su Google tra le prime domande c’è “che lavoro fanno i genitori”. Stavolta ha puntato su una situazione che avviene in molte case italiane e in cui, evidentemente, in moltissimi dei suoi 1,9 milioni di follower si sono riconosciuti.

BRIVIDI AL PIANOFORTE DI PIETRO MORELLO

223.000 interazioni, 1,4 milioni di views

L’amore per i bambini l’ha spinto a renderli felici attraverso progetti di musicoterapia negli ospedali infantili, nei campi di guerra e anche online. In risposta alla richiesta di un suo follower il musicista social poco più che ventenne dai 2 milioni di seguaci ha provato ad ascoltare e riprodurre con il suo pianoforte il brano vincitore del Festival, Brividi di Mahmood e Blanco.

L’ATTESA (SPONSORIZZATA) DEI CANTANTI SECONDO MATTIA STANGA

165.000 interazioni, 881.000 views

A partire dal 2021 i suoi video divertenti dove interpreta diversi ruoli, tra cui i professori e genitori, hanno conquistato i social media. In questo caso si è chiesto “Come vivono l’attesa nei camerini i partecipanti alla gara canora più seguita d’Italia?”. I suoi 2,2 milioni di follower hanno convinto il brand Pandora a sceglierlo per le sue attività di influencer marketing, e infatti in questo post troviamo hashtag, menzione e indicazione AD.

IL BRAND VALENTINO E IL MANTELLO DI BLANCO

159.000 interazioni, 3 milioni di views

Su TikTok ha 455.000 follower e a Sanremo ha curato il look di Blanco. La casa di moda Valentino ha fatto centro già nella prima serata con l’enorme mantello nero, sia in diretta TV che sui social media. Il tono ironico di questo post ha portato un boom di visualizzazioni.

NON SOLO MUSICA. SANREMO VISTO DA MIRIAM LANDI

154.000 interazioni, 829.000 views

Su TikTok come @spottedlandi con 431.900 follower è meno seguita dei precedenti ma ha un engagement molto alto. Anche la tiktoker è passata da Italia’s Got Talent ma è anche un’imprenditrice: ha fatto diventare le sue frasi napoletane tradotte dall’inglese “In Naples we don’t say…” una linea di abbigliamento in vendita sul marketplace “co-creativo” Tattà. In questo post però racconta quali siano i veri motivi per cui valga la pena vedere il Festival!

LE INTERVISTE AI PASSANTI DI GABRIELE VAGNATO

117.000 interazioni, 745.000 views

Seguitissimo su tutti i social media, è un tiktoker comico della prima ora che oggi conta ben 3,7 milioni di follower. Conosciutissimo soprattutto come youtuber per show di successo come L’interrogazione. A Sanremo si è ispirato alle Iene e ha girato le strade per intervistare i passanti. Format classico che ha funzionato anche su TikTok tanto da fare entrare due post in Top 10.

I COMMENTI ALLA PRIMA SERATA DI LORENZO GUARNERA

93.000 interazioni, 438.000 views

Su TikTok è Lollo Barollo e tra parodie, sketch e la serie di contenuti “L’amico”. Anche per lui il successo è iniziato durante il lockdown permettendogli di costruire una community da 525.000 follower. Apprezzatissimi i suoi commenti alle serate, in particolare alla prima.

IL REAL TIME MARKETING DEL MILAN

65.000 interazioni, 380.000 views

Il derby vinto sabato (ahimè) poco prima della serata finale di Sanremo. Sangiovanni, tifossimo rossonero, che inganna Amadeus, interista da sempre, mettendogli al collo la sciarpa del Milan. Ed ecco che questo post con le espressioni del portiere Mike Maignan e la voce del giovanissimo cantante si posiziona decimo per interazioni.

Va bene TikTok, ma vi chiederete: di chi sono i tweet con più interazioni, tra quelli che hanno menzionato l’hashtag #Sanremo2022?

Dei Maneskin, che ne hanno piazzati bene tre in Top5, di Gianni Morandi e di Cesare Cremonini.

Da menzionare al sesto posto anche Michele Bravi.