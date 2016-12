Top 10 2015. I personaggi dello spettacolo più seguiti sui social

Come sempre tante conferme ma anche molte novità nella consueta Top 10 di fine anno delle star dello spettacolo più seguite su Facebook, Twitter e Instagram. Con un milione di nuovi fan in più rispetto al 2014 Gianni Morandi da 38° diventa 17° e si conferma il fenomeno su Facebook. Tra le migliori performance registriamo quelle di Emma Marrone, Alessia Marcuzzi, Maurizio Crozza, Fedez e J-Ax. Leggi qui le classifiche complete dell’Osservatorio Social Vip.

TOP 10 FACEBOOK

Laura Pausini resta regina incontrastata di Facebook con 6,6 milioni di fan, due milioni e rotti in più del secondo classificato Eros Ramazzotti. Conquista la terza piazza Belen Rodriguez ai danni di Vasco Rossi, che negli ultimi due mesi ha perso 150.000 fan. Stabile al quinto posto Andrea Bocelli davanti a Emma Marrone, che spedisce Ligabue in settima posizione. Completano la lista dei dieci Frank Matano, Lodovica Comello e Ruggero Pasquarelli.

TOP 10 TWITTER

Ben saldo in vetta su Twitter Jovanotti, vicino ai tre milioni di follower. Ne ha raccolti 600.000 nuovi nel solo 2015, come Laura Pausini che con due milioni scalza Ligabue dal secondo posto. Michelle Hunziker resta in quarta posizione davanti a Emma Marrone che irrompe in Top 10 scalando ben 6 gradini. A seguire Melissa Satta e Nicola Savino, che scavalca Elisabetta Canalis. Chiudono Fabio Volo e Gerry Scotti, in caduta libera con 5 posizioni in meno.

TOP 10 INSTAGRAM

Unica conferma su Instagram è Belen Rodriguez che, più che raddoppiando i seguaci, supera quota 3 milioni. Tutto nuovo il resto della classifica a partire dal secondo gradino del podio che Alessia Marcuzzi, ormai vicina ai due milioni, soffia a Melissa Satta. Cecilia Rodriguez e Fedez salgono di cinque e si posizionano rispettivamente quarto e quinto. Emma Marrone passa dal 14° al 6° posto mentre, tutti in discesa, Stefano De Martino, Federica Nargi, Lodovica Comello e Ruggero Pasquarelli occupano le ultime quattro posizioni.

RASSEGNA STAMPA

Questa classifica è stata ripresa, tra gli altri, da La Stampa

E ancora, Download Blog, Blasting News, Excite, Gossip Blog, Blog Tivvù, Cinetivù, Reality Show, Ask a news, Urban Post, IntelligoNews, Sì24, .