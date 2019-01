Sportivi Social. La classifica dei più seguiti nel 2018

Per il settimo anno consecutivo tornano le classifiche dei personaggi famosi italiani più popolari sui social network. Partiamo dagli sportivi social, guidati ancora nel 2018 dal terzetto composto da Valentino Rossi, Mario Balotelli e Andrea Pirlo.

La somma dei follower su Facebook, Twitter e Instagram vede consolidarsi la leadership di Valentino Rossi con più di 25 milioni. Se Mario Balotelli e Andrea Pirlo seguono rispettivamente a 21,6 e 18,4 milioni è Gianluigi Buffon, ora a quota 15,1 milioni, ad aver conquistato più nuovi sostenitori: 2,1 milioni.

Il neo-portiere del PSG scalza Alessandro Del Piero al quarto posto. Dal 5° al 10° Stephan El Shaarawy, Carlo Ancelotti, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini e Marco Verratti. Nelle prime venti posizioni, oltre a The Doctor, è solo Andrea Iannone a interrompere il dominio del calcio piazzandosi diciottesimo.

Su Facebook The Doctor domina una Top Ten immutata e composta di solo calcio. Dopo Mario Balotelli, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Stephan El Shaarawy e Gianluigi Buffon ecco il primo degli allenatori: Carlo Ancelotti. Dall’8 al 10° posto Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Marco Verratti. Nei primi trenta altri tre allenatori: Filippo Inzaghi (14°), Roberto Mancini (28°) e Antonio Conte (29°). Dietro il motocross di Antonio Cairoli (23°) spunta lo sci alpino con Manuela Moelgg (24°). Tra i Campioni che hanno raccolto più fan negli ultimi 12 mesi Francesco Totti (12°), Ivan Zaytsev (35°) e Federico Bernardeschi (50°).

TWITTER

Stabile anche il podio di Twitter con Buffon dietro la coppia Rossi-Balotelli. Dietro di loro tutto uguale fino all’ottava piazza con il quintetto composto da Pirlo, Del Piero, Ancelotti, Chiellini e Marchisio. Ci pensa poi Leonardo Bonucci a smuovere la classifica superando El Shaarawy in 9° posizione. Più indietro guadagnano varie posizioni Matteo Darmian (13°), Andrea Barzagli (16°), Massimiliano Allegri (27°), Francesco Totti (36°) e Stefano Sturaro (44°). Bene anche Andrea Dovizioso (18°), Federica Pellegrini (20°), Alex Zanardi (38°) e Tania Cagnotto (40°).

INSTAGRAM

Non cambia la Top 5 di Instagram, con Balotelli, Pirlo, Buffon, Rossi e Ancelotti. Dietro di loro Verratti e Marchisio salgono entrambi di uno, spedendo El Shaarawy all’8° posto. Sale anche Bonucci, ora 9°, ai danni di Alessandro Del Piero. Dietro di loro altri due ex calciatori hanno lottato per il 12°, con Totti che ha avuto la meglio su Christian Vieri. Impennata di ben dodici posizioni per Federico Bernardeschi, che si piazza 17°. In crescita anche Allegri (20°), Andrea Dovizioso (24°), Ignazio Moser (27°), Lorenzo Insigne (29°), Jorginho (33°) e Mattia Perin (38°). Nuove entrate nella Top 50 Instagram dell’Osservatorio Social Vip Patrick Cutrone, Bebe Vio, Sebastian Giovinco, Riccardo Montolivo, Mattia Caldara e Andrea Conti.