Eccoci arrivati a metà dicembre, momento per tirare le conclusioni sull’anno passato, rivivere i ricordi più belli e, per noi dell’ Osservatorio Social Vip, di stilare le classifiche sulle celebrity italiane più seguite sui social. Vediamo allora che cosa è cambiato rispetto al 2018, cominciando dalla classifica generale che somma i follower dei nostri vip su Facebook, Twitter e Instagram: la Top Ten resta invariata fino alla sesta posizione con il gruppo di testa guidato da Ruggero Pasquarelli con 14 milioni di follower totali davanti a Belen Rodriguez, Laura Pausini, Fedez, Emma Marrone e Jovanotti. A movimentare la situazione ci pensano Michelle Hunziker, che soffia la settima posizione a Alessia Marcuzzi, e Alessandra Amoroso, che sale al nono posto e retrocede Eros Ramazzotti al decimo. Top performer 2019 è Fedez, che conta 1,4 milioni di follower in più, quasi tutti su Instagram.

Le classifiche su Facebook e Twitter restano stabili, con molti nomi che registrano un calo anche di decine di migliaia di follower. I profili in maggiore crescita nella classifica generale beneficiano dunque di Instagram, oggi il più forte tra i social “tradizionali”.

INSTAGRAM PROTAGONISTA INDISCUSSO DEL 2019

Belen raggiunge quota 9,1 milioni e si conferma al primo posto della Classifica Top 50 dei Vip su Instagram. Fin qua nulla di nuovo, ma attenzione all’exploit del consorte di Chiara Ferragni, che scavalca Pasquarelli piazzandosi al secondo posto e staccando di più di tre milioni la conduttrice Diletta Leotta che, senza passare dal via, si aggiudica la quarta posizione. Elettra Lamborghini stabile al quinto posto, nonostante il milione di nuovi seguaci, davanti ad Alessia Marcuzzi.

Giulia De Lellis scala ben quattro posizioni fino alla 7, mentre Emma Marrone sale al numero 8 ai danni di Stefano De Martino che scende al 9. Resiste Michelle Hunziker in decima posizione, mentre Melissa Satta e Cecilia Rodriguez scivolano fuori dalla Top Ten.

Più indietro, Ultimo mette il piede sull’acceleratore e, con una crescita di 1,6 milioni di fan e di 59 posizioni, sale al 20° posto. In forte salita anche Alessandro Borghese (+14, posizione 43), Benjiamin Mascolo (+16, 46), Capo Plaza (+19, 48) e Tiziano Ferro (+15, 50). Accusano invece il colpo Ghali (-13, posizione 33), Lodovica Comello (-13, posizione 31), J Ax ( -9, posizione 28) e Rovazzi (-15, posizione 49). In calo anche Elena Santarelli (-11, posizione 42) e Giorgia Palmas (-11, posizione 44).

Oggi Instagram dimostra di essere tra i social media il migliore termometro di popolarità, capace di accogliere anche la Generazione Z in fuga da Facebook e Twitter. Tra le nuove leve di Instagram, emergono personaggi presenti sia su nuove piattaforme come Tik Tok che sui media tradizionali.

Due su tutte Ludovica Pagani, parte del nuovo progetto RDS Next (32° in classifica, 129.000 follower su Tik Tok), e Jenny De Nucci, attrice di fiction e alunna de Il Collegio (83° in classifica, 1,8 milioni su Tik Tok).

FACEBOOK E TWITTER: LA TOP 10 RIMANE STABILE

Non cambia il podio di Facebook dove la Pausini, con 6,9 milioni di fan, difende il primo posto da Belen e Pasquarelli. Immobile anche il resto della Top 10, con Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Vasco Rossi, Emma Marrone, Frank Matano, Luciano Ligabue e Lodovica Comello.

A conquistare più nuovi like è la deejay internazionale Deborah De Luca, che vede la sua community crescere di 200mila unità. In ascesa anche Clio Zammatteo (+1, 15), Terence Hill (+2, 19), The Jackall (+2, 26), Nadia Toffa (+5, 29) e Marco Mengoni (+3, 30). In discesa invece Fedez ( -2, 22), Fabri Fibra ( -2, 28) e Gabry Ponte (-3, 32).

Si conferma su Twitter la leadership dei cantanti che occupano le prime quattro posizioni: Jovanotti con 3,8 milioni di follower, poi Pausini, Marrone e Ligabue. Troviamo quindi Hunziker seguita da J Ax, Fedez, Savino, Mengoni e Marcuzzi. Alessandra Amoroso supera Fabio Volo in 11° piazza mentre Tiziano Ferro vince la sfida con Maurizio Crozza per la posizione numero 18. Michele Bravi e Benny Benassi scendono in classifica, mentre Selvaggia Lucarelli grazie al più alto aumento tra i Top 50, 50mila follower, recupera 4 posizioni e si piazza 34°.