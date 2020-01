La classifica dei campioni italiani con più follower del 2019

Dopo la Top 50 Spettacolo è il momento di svelarvi tutti gli aggiornamenti sulla classifica degli sportivi italiani più popolari del 2019 sui principali social media. Rossi difende la prima posizione della classifica generale dell’Osservatorio Social Vip: con un totale di 26.7 milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram è ancora lo sportivo più seguito davanti a Mario Balotelli e Andrea Pirlo. Seguono Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Stephan El Shaarawy, l’allenatore Carlo Ancelotti, Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini. A ravvivare una classifica per lo più invariata ci pensa il capitano della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci, che scalza dalla decima piazza Marco Verratti. Andrea Dovizioso, che guadagna quattro posizioni e si classifica diciassettesimo, e Andrea Iannone, diciottesimo, sono gli unici con Rossi a sfidare il dominio del calcio.

Rossi e Buffon svettano per numero di nuovi follower, 1.6 milioni per The Doctor e 1.9 milioni per Gigi, mentre El Shaarawy ne perde più di tutti: 139mila in totale tra i tre social.

New entry in ventesima posizione Federico Bernardeschi, in salita di tre.

PREDOMINIO DEL CALCIO MA I MOTOCICLISTI NON SI ARRENDONO

Per quanto riguarda Facebook, si conferma interamente la top 10 del 2018, leader incontrastato Valentino Rossi con 13.2 milioni di fan seguito da Balotelli, Pirlo, Del Piero, El Shaarawy, Buffon, Ancelotti, Chiellini, Marchisio e Verratti. I motociclisti Iannone (20°) e Dovizioso (26°) smuovono la classifica salendo entrambi di una posizione, stabile invece Antonio Cairoli (23°).

Nel 2019 si registra una generale diminuzione del numero di fan su Facebook, per trovare un Campione in crescita dobbiamo scorrere fino alla dodicesima posizione con Francesco Totti che registra un +29mila.

Il più in crescita è però Bernardeschi, 43° in salita di sette gradini, che vede la sua community crescere di 36mila unità.



A condurre la graduatoria degli sportivi più seguiti su Twitter troviamo sempre The Doctor con 5.5 milioni di follower e Balotelli con 3.7 milioni, seguiti da Buffon, grazie all’aumento di 129mila sostenitori. Quindi troviamo Pirlo, Del Piero e Chiellini, che scavalca Ancelotti soffiandogli la sesta posizione. Marchisio, Bonucci ed El Shaarawy chiudono la top ten. Ma il vero colpo di scena è nella parte più bassa della classifica dove Federico Bernardeschi accorcia di 22 posizioni e ottiene la numero 48. In salita anche Andrea Barzagli (14°), Francesco Totti (31°) e Roberto Mancini (38°).



Balotelli conferma la sua supremazia su Instagram con 9.1 milioni di follower, mentre Buffon e Rossi salgono entrambi di un gradino grazie ad una crescita record rispettivamente di +1.8 e +1.7 milioni nuovi follower. Pirlo cede il passo e si deve accontentare del quarto posto. Dietro di loro, Ancelotti, Verratti e Marchisio. Bonucci supera El Shaarawy all’ottavo posto, Chiellini è stabile al decimo. Prosegue anche qui la crescita di Bernardeschi (14°, +4). Bene Dovizioso (19°, +5), Insigne (21°, +8) e Jorginho (22°, +11). Entra a gamba tesa nella Top 50 Instagram , Nicolò Zaniolo, classe 1999, centrocampista della Roma, della nazionale maggiore e della nazionale Under-21 italiana: scala 73 posizioni e si piazza 45°.

NON SOLO CALCIO E MOTOCICLISMO

Tra gli altri sport, da segnalare il basket con tre cestiti presenti in più classifiche: Danilo Gallinari (31° su Facebook, 21° su Twitter), Marco Belinelli (37° su Facebook, 24° su Twitter) e Gigi Datome (47° su Facebook, 42° su Twitter). Per il ciclismo troviamo Vincenzo Nibali (33° su Facebook, 25° su Twitter) e Ignazio Moser, 29° su Instagram anche grazie alle sue esperienze televisive. Ivan Zaytsev, lo Zar della pallavolo italiana, si aggiudica il 34° posto su Facebook e il 38° su Instagram, mentre Alex Zanardi, pilota automobilistico e paraciclista, sale di due posizioni su Twitter (36°). Francesco Molinari è il primo golfista ad entrare in una classifica dell’Osservatorio Social Vip conquistando il 50° posto su Twitter.

E LE DONNE?

Le sportive italiane sono fuori dalla Top 20 generale ma nelle tre classifiche per singolo social media coprono un’ampia gamma di discipline.

Se su Facebook svettano la sciatrice Manuela Moelgg (24°), la schermitrice Beatrice Vio (30°), la pattinatrice Carolina Kostner (41°), la biatleta Dorothea Wierer (49°) e la ginnasta Carlotta Ferlito (50°), su Twitter troviamo invece la nuotatrice Federica Pellegrini (20°), la tennista Flavia Pennetta (30°) e la tuffatrice Tania Cagnotto (41°). Su Instagram Antonella Fiordelisi, schermitrice e modella, conquista 14 posizioni e raggiunge la 25° superando anche la Divina che, nonostante la partecipazione a Italia’s Got Talent, sale solo di una fermandosi in 27° piazza.