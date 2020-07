Il digitale rappresenta un alleato sempre più fondamentale per quei Top manager apicali che vogliono essere ed essere riconosciuti come “social leader”, ovvero capi la cui autorità e autorevolezza non derivi solo dal ruolo assegnato dall’organizzazione che guidano ma, soprattutto, dalla reputazione all’interno delle comunità in cui operano. LinkedIn, insieme a Twitter, è tra le piattaforme digitali più utilizzate nella comunicazione corporate in sinergia con l’ufficio stampa e gli eventi.

Abbiamo effettuato una mappatura della presenza su LinkedIn dei CEO delle più grandi aziende che operano in Italia e della loro comunicazione durante l’emergenza COVID-19. Tra banche, assicurazioni e private equity il settore più attivo è senza dubbio il Finance, con undici manager tra i primi trenta. Da non sottovalutare neanche il peso del settore Energy & Utility con 5 manager, mentre sono in classifica con due manager i settori Tech, Retail, Pharma e Automotive.

CHI SONO I SOCIAL CEO ITALIANI PIÙ SEGUITI SU LINKEDIN?

I 30 leader aziendali più seguiti su LinkedIn hanno mediamente 14.600 follower. Francesco Starace di Enel si posiziona primo in classifica con 34.000 follower, seguito da Nerio Alessandri di Technogym e Claudio Descalzi di Eni. Dunque abbiamo Marco Alverà di Snam, Luca De Meo di Renault, Luca Dal Fabbro di Inso e Corrado Passera di Illimity Bank. Francesco Pugliese di Conad, Andrea Pontremoli di Dallara e Giampaolo Grossi di Starbucks a chiudere le prime dieci posizioni.

È Silvia Candiani di Microsoft al 22° posto la prima donna tra i Top Manager, mentre Fabiana Scavolini di Scavolini e Nicoletta Luppi di MSD Italia occupano rispettivamente il 25° e 30° posto. La Top 30 completa è disponibile su pubblicodelirio.it.

QUALI SONO LE LE BEST PRACTICE ADOTTATE DURANTE IL COVID-19?

Dalla ricerca sono emersi trend e best practice ricorrenti nella comunicazione dei manager su LinkedIn durante il lockdown:

Velocità di reazione : se soprattutto all’inizio in molti hanno preferito tenere un profilo basso o attendista, c’è chi ha avuto il coraggio di prendere subito una posizione netta, sbilanciandosi con i propri pareri e previsioni;

: se soprattutto all’inizio in molti hanno preferito tenere un profilo basso o attendista, c’è chi ha avuto il coraggio di prendere subito una posizione netta, sbilanciandosi con i propri pareri e previsioni; Frequenza di pubblicazione : mediamente nel quadrimestre marzo-giugno i CEO italiani hanno postato su LinkedIn 20 volte, quindi 5 volte al mese. Il più prolifico è stato Francesco Pugliese di Conad con 62 post, anche grazie ad un ampio uso delle condivisioni;

: mediamente nel quadrimestre marzo-giugno i CEO italiani hanno postato su LinkedIn 20 volte, quindi 5 volte al mese. Il più prolifico è stato Francesco Pugliese di Conad con 62 post, anche grazie ad un ampio uso delle condivisioni; Tono di voce : rassicurazione, solidarietà, inclusività e positività uniti ad una onnipresente concretezza sono stati il comune denominatore dei messaggi inviati agli stakeholder;

: rassicurazione, solidarietà, inclusività e positività uniti ad una onnipresente concretezza sono stati il comune denominatore dei messaggi inviati agli stakeholder; Lunghezza dei contenuti : oltre ai numerosi post al di sopra dei 500 caratteri si nota la ripresa della pubblicazione di articoli long-form su LinkedIn per aggiornare su decisioni e iniziative e per raccontare la propria visione in maniera più articolata;

: oltre ai numerosi post al di sopra dei 500 caratteri si nota la ripresa della pubblicazione di articoli long-form su LinkedIn per aggiornare su decisioni e iniziative e per raccontare la propria visione in maniera più articolata; Narrazione visuale : a fianco delle immagini istituzionali e delle grafiche informative non sono mancati contenuti più caldi dei manager che li ritraggono al lavoro da casa o mentre indossano la mascherina. In pochissimi hanno pubblicato video in continuità;

: a fianco delle immagini istituzionali e delle grafiche informative non sono mancati contenuti più caldi dei manager che li ritraggono al lavoro da casa o mentre indossano la mascherina. In pochissimi hanno pubblicato video in continuità; Pubblicazione di link: la segnalazione di articoli sul sito internet aziendale o su testate generaliste e di settore legati all’impegno aziendale e di registrazioni delle interviste televisive o dei webinar sono state molto presenti sui profili della maggior parte dei CEO italiani.

Ognuno con il proprio stile, i CEO italiani hanno preso coscienza del loro ruolo di leader del cambiamento sia all’interno dell’organizzazione che verso l’esterno. Se nei primi mesi si sono focalizzati sulla continuità del business e sul supporto alle comunità in cui operano, nella fase 2 hanno spostato nettamente lo sguardo al futuro proponendo visioni e azioni nella new normality.

GLI APPROCCI ALLA COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Guardando proprio al futuro, la mappatura dei contenuti ha permesso di individuare quattro possibili approcci all’executive communication – non necessariamente alternativi – che i vertici aziendali possono adottare in risposta alle emergenze nazionali o globali.

Rispetto alla scelta di spostare il baricentro della comunicazione più sul business o sulle comunità e alla adozione di stili più informativi o più coinvolgenti si delineano quattro profili di social CEO:

Reporter : prediligono una comunicazione più istituzionale, aggiornando gli stakeholder sulle misure adottate e rassicurandoli sulla continuità e solidità del business. Tra le tematiche prevalenti durante il COVID-19 lo smart working, la sicurezza delle persone sul lavoro, i piani di investimenti e decisioni responsabili come il taglio degli stipendi dei manager e il congelamento dei dividendi;

: prediligono una comunicazione più istituzionale, aggiornando gli stakeholder sulle misure adottate e rassicurandoli sulla continuità e solidità del business. Tra le tematiche prevalenti durante il COVID-19 lo smart working, la sicurezza delle persone sul lavoro, i piani di investimenti e decisioni responsabili come il taglio degli stipendi dei manager e il congelamento dei dividendi; Supporter : focalizzano la loro comunicazione sul supporto concreto alle comunità in cui operano. Alcuni esempi dalla recente emergenza: donazioni di beni, servizi e denaro; iniziative straordinarie di welfare aziendale; riconversione degli stabilimenti produttivi per la produzione e donazione di strumenti insufficienti come i dispositivi di protezione individuale;

: focalizzano la loro comunicazione sul supporto concreto alle comunità in cui operano. Alcuni esempi dalla recente emergenza: donazioni di beni, servizi e denaro; iniziative straordinarie di welfare aziendale; riconversione degli stabilimenti produttivi per la produzione e donazione di strumenti insufficienti come i dispositivi di protezione individuale; Thought Leader : stimolano e coinvolgono dipendenti e business partner rispetto alla propria visione strategica della new normality e dell’evoluzione che le imprese devono affrontare per imparare e uscire rafforzate dall’emergenza. Tra gli argomenti più trattati negli ultimi mesi sicuramente l’adozione di un “growth mindset” e la trasformazione digitale come evoluzione culturale prima ancora che di competenze e processi;

: stimolano e coinvolgono dipendenti e business partner rispetto alla propria visione strategica della new normality e dell’evoluzione che le imprese devono affrontare per imparare e uscire rafforzate dall’emergenza. Tra gli argomenti più trattati negli ultimi mesi sicuramente l’adozione di un “growth mindset” e la trasformazione digitale come evoluzione culturale prima ancora che di competenze e processi; Activist: prendono posizioni pubbliche coraggiose per il bene presente e futuro della collettività esprimendosi su problematiche sociali e ambientali non sempre necessariamente collegate al business che guidano. Per rappresentare l’impresa in maniera credibile, deve incarnare con i fatti, le parole e i comportamenti il purpose e i valori identitari.

Mai come in questi mesi si è concretizzato il passaggio dallo storytelling allo storydoing professionale, raccontando praticamente in real time cosa si stava facendo per rispondere all’emergenza. Un percorso obbligato che, anche attraverso il digitale, deve entrare nella nuova normalità dei Social CEO, per un impegno costante verso un futuro davvero sostenibile a livello economico, sociale e ambientale.

COME ABBIAMO EFFETTUATO LA MAPPATURA?

Per realizzare la mappatura dei Social CEO italiani su LinkedIn abbiamo preso in considerazione un panel di 120 aziende italiane o straniere operanti in Italia, includendo la figura apicale di business (ad esempio amministratori delegati, general manager, country manager e direttori generali). Per quanto riguarda invece l’analisi contenutistica, abbiamo sottoposto a un’accurata valutazione i post pubblicati dai Top 30 nel periodo marzo-giugno 2020.