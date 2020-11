Periodi difficili come questo, rendono tutti i manager ancora più coscienti del proprio ruolo sociale. Sviluppare e difendere il business, sì, ma facendo la cosa giusta per le persone. Una sfida molto grande per chi, come i farmacisti, guida un punto di riferimento primario sul territorio per i cittadini.

I titolari delle farmacie e i loro collaboratori sono i primi professionisti sanitari a cui ci si rivolge per un consiglio, e anche per essere rassicurati. In piena emergenza hanno dovuto rivedere spazi e processi, ed accelerare l’acquisizione di nuove competenze e l’adozione di tecnologie per garantire sia la continuità del servizio che la sicurezza per i clienti e per i dipendenti.

In questo contesto, il mondo della farmacia è stato chiamato a compiere velocemente passi avanti verso la digitalizzazione: vi è la necessità di imparare, di conoscere nuovi strumenti e utilizzarli al meglio per creare una relazione di fiducia continuativa con i propri pazienti.

Questi i temi su cui ci siamo confrontati con Roberto Valente, Direttore di Cosmofarma Exhibition, la scorsa estate a Cosmofarma Forma. E avrò nuovamente il piacere di parlarne Sabato 7 Novembre alle 16.40 in occasione del #LiveONLine Summit in diretta su liveonline.cosmofarma.com con l’intervento dal titolo “Titolari di farmacia: la reputazione business“.

PROFESSIONISTA SANITARIO E IMPRENDITORE

Se da una parte il farmacista come professionista sanitario assume un’importante responsabilità etico-professionale nella presa in carico del paziente, da imprenditore si deve preoccupare che la sua “azienda” funzioni, che il profitto aumenti e che il paziente-consumatore scelga la sua farmacia per i suoi acquisti.

Sempre più centrale in questo la reputazione della farmacia e del suo titolare, che si possono monitorare attraverso l’affezione e la soddisfazione che le differenti parti sociali testimoniano e si raccontano l’un l’altro, anche attraverso le segnalazioni, le recensioni e le interazioni sul web.

Non si possono ignorare le crescenti aspettative di tutti quegli interlocutori sociali che chiedono ai presidi sanitari sul territorio di offrire servizi sempre più efficaci, costanti e veloci e la costruzione di relazioni umane, anche attraverso l’integrazione con il digitale.

Oggi essere “la farmacia più vicina” non sempre basta. La reputazione può fare la differenza, ad esempio, nel convincere le persone ad acquistare online o a fidelizzarle verso la propria farmacia… di fiducia, appunto.

IL TERZO RUOLO DEL FARMACISTA

La visibilità del titolare sul digitale può portare ulteriore valore alla comunicazione della sua farmacia. Attenzione però a non lasciarsi tentare dall’opportunità di diventare una celebrity. In particolare su piattaforme visuali come Instagram è facile costruire un’immagine e una reputazione ben distanti da quelle di un “social CEO”.

Come ho avuto modo di definire nel libro e su questo blog, quando utilizziamo questo termine non facciamo riferimento alla semplice presenza sul digitale del titolare della farmacia ma piuttosto allo status di leader che viene riconosciuto ogni giorno dalle comunità in cui si opera, in virtù dell’impegno costante e visibile (anche sul digitale) verso il benessere di tutti gli stakeholder. Un impegno cioè verso uno scopo professionale, etico e sociale ben più alto del semplice profitto o della popolarità fine a se stessa.

Per meritare questo riconoscimento pubblico il titolare non può più permettersi di restare tra le mura della sua farmacia. I veloci cambiamenti sociali ed economici impongono di comportarsi e agire sentendosi parte dell’ecosistema territoriale e digitale, scegliendo di impegnarsi in prima persona. Con quello che fa (o non fa), con quello che dice (o non dice) il farmacista si guadagna ogni giorno la fiducia dei clienti e di tutta la sua rete sociale.

Informazione autorevole ai cittadini, affiancamento in periodi di grande incertezza, coraggio di prendere una posizione su tematiche sociali, impegno attivo per il bene della collettività. Queste le sfide più grandi, oggi, per il titolare di farmacia che vuole restare un punto di riferimento sul territorio nell’era del phygital.