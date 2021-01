Siamo arrivati a fine 2020, un anno complicato anche per le celebrità italiane. Infatti, tra lockdown e forti limitazioni ai cinema, teatri, palazzetti e luoghi di intrattenimento dal vivo, lo show business globale è stato messo a dura prova. In questo contesto i social media stanno assumendo sempre di più un ruolo strategico:

Facendo compagnia ai propri fan, organizzando o supportando iniziative benefiche, collaborando a distanza con colleghi, media e aziende, prima in maniera più improvvisata, poi più strutturata, le star dello spettacolo italiano stanno intensificando e evolvendo il loro uso dei social media. Un progresso professionale e tecnologico che apre a nuove opportunità anche per il futuro.

CHI É LA CELEBRITÀ ITALIANA CON PIÙ FOLLOWER?

Fedez nel 2020 arriva a quota 16 milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram e conquista la leadership dei personaggi italiani più seguiti sui social. Al secondo posto della classifica generale la showgirl Belen Rodriguez con 14,6 milioni mentre il cantante e attore Ruggero Pasquarelli, con i suoi 14,5 milioni di follower, per quest’anno si deve accontentare del gradino più basso del podio.

Al quarto posto Laura Pausini seguita dalla new entry di quest’anno: Michele Morrone. Il protagonista del controverso film polacco “365 giorni”, che nel 2020 ha spopolato su Netflix, entra direttamente in 5° posizione lasciandosi alle spalle Emma Marrone, Diletta Leotta, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Jovanotti.

LAURA PAUSINI DIFENDE LA PRIMA POSIZIONE SU FACEBOOK

Resiste Laura Pausini alla guida della classifica Facebook con 6,4 milioni di follower davanti a Andrea Bocelli con 5,1 milioni e Ruggero Pasquarelli con 5 milioni. Dunque troviamo Eros Ramazzotti, Belen Rodriguez e Vasco Rossi, seguiti da Emma Marrone, Frank Matano e Gianni Morandi. Luciano Ligabue chiude il 2020 in fondo alla Top 10 ormai incalzato anche da Tiziano Ferro.

SI CONFERMA IL PODIO DELLO SCORSO ANNO SU TWITTER

Ritroviamo il trio Jovanotti (3,7 milioni di follower), Laura Pausini (3,4 milioni) e Emma Marrone (2,5 milioni) a guidare la classifica Twitter, con Fedez che sale di tre posizioni aggiudicandosi il quarto posto. Stabile Michelle Hunziker, 5°, mentre perdono posizioni Ligabue e J Ax, ora 6° e 7°.

Chiudono la Top 10 Nicola Savino, Marco Mengoni e Alessia Marcuzzi. Da evidenziare Selvaggia Lucarelli, Ruggero Pasquarelli, Luca Bizzarri e Barbara D’Urso, tra i vip più in crescita nella Top50.

MICHELE MORRONE SU INSTAGRAM ENTRA DIRETTAMENTE IN PRIMA POSIZIONE

Dopo anni di dominio di Belen Rodriguez ci pensa Michele Morrone, assoluta new entry di questo 2020, che senza passare dal via si posiziona al primo posto con 11,5 milioni di follower. La top performance di Fedez, che conquista 2,6 milioni di nuovi seguaci per un totale di 11,4 milioni, lo porta in seconda posizione. Il tutto ai danni di Belen che con i suoi 9,7 milioni di follower si ritrova così in terza posizione.



A seguire, Ruggero Pasquarelli, Diletta Leotta, Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi e Giulia De Lellis. Leotta e Lamborghini le più in crescita, rispettivamente con 1,6 e 1,7 milioni di follower in più. Nelle retrovie da segnalare la continua scalata di Monica Bellucci, ora 13°, mentre Gli Autogol entrano direttamente da Radio 105 al 17° posto della classifica. In salita anche Luciana Littizzetto (18°), Antonino Cannavacciuolo (20°), Ludovica Pagani (23°), Ghali (25°), Lodovica Comello (26°) e Vanessa Incontrada (29°). Entrano in Top 50 anche Alice Pagani, Elodie, Fiorello, Luca Argentero e Rudy Zerbi.