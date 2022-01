Dopo un anno costellato di vittorie in ambito sportivo per gli azzurri tra campionati europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi, vediamo come si posizionano i nostri campioni nelle Classifiche sport dell’Osservatorio Social Vip , che proprio quest’anno festeggia il decimo compleanno.

CHI SONO GLI SPORTIVI CON PIÚ FOLLOWER?

Valentino Rossi, dà l’addio alle corse dopo 25 anni di carriera ma conserva il primato di sportivo italiano più seguito con 30,9 milioni di follower totali tra Facebook, Twitter e Instagram seguito dal portiere del Parma Gianluigi Buffon (27,1 milioni) che supera e stacca Mario Balotelli (22,8 milioni). Chiudono la top 5 l’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo con 22,6 milioni di follower e l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con 17,7 milioni.

INSTAGRAM, FACEBOOK E TWITTER: LE TOP 10 DEI CAMPIONI PIÚ SEGUITI

I protagonisti della classifica generale li ritroviamo ai primi posti anche nelle classifiche parziali. Il podio di Instagram e Twitter, infatti, riprende quello della classifica generale con The Doctor al comando rispettivamente con 12,4 e 5,5 milioni di follower seguito da Gigi Buffon (10,2 su Instagram e 3,5 milioni su Twitter) e Supermario (9,3 milioni su Instagram e 3,5 milioni su Twitter). Ritroviamo anche il Maestro, stabile al quarto posto (8,7 milioni su Instagram e 2,9 milioni su Twitter).

Su Facebook invece, grazie a 4,1 milioni di nuovi follower Buffon raggiunge quota 13,3 milioni e conquista la prima posizione. Secondo Valentino Rossi (12,9 milioni), seguito da Pirlo (11 milioni) che supera Balotelli (10 milioni).

Se togliamo il 46 più famoso d’Italia le tre top 10 restano tutte calcistiche con gli stessi nomi che da qualche anno si scambiano le posizioni. Se anche Stephan El Shaarawy, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci entrano nei dieci in tutte e tre le graduatorie, Alessandro Del Piero, Marco Verratti e Claudio Marchisio “solo” in due su tre.

EUROPEI DI CALCIO: LA VITTORIA A WEMBLEY SCUOTE LE CLASSIFICHE

Se nel 2020 le novità non erano molte, la ripresa dei grandi eventi sportivi ha smosso le graduatorie di tutti e tre i social media. Primi tra tutti gli europei di calcio, che hanno ulteriormente catalizzato l’interesse internazionale verso molti campioni della Nazionale di Roberto Mancini che hanno saputo vincere ed emozionare.

Tutti i calciatori che hanno preso parte alla competizione hanno visto aumentare di molto la loro fanbase, alcuni più di altri. Primo tra tutti il centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti, che sale all’8° posto grazie a 7,1 Milioni di follower in più tra Facebook, Instagram e Twitter. Poi il capitano Chiellini (+4,2 Milioni) e la giovane promessa Federico Chiesa (+3,1 Milioni).

Troviamo quindi Bonucci (+ 3,1 Milioni), Gianluigi Donnarumma (+2,6 Milioni, 14°), Jorginho (+2,2 Milioni), Lorenzo Insigne (+1,9 Milioni) e Ciro Immobile (+1,9 Milioni). Si sono distinti anche altri grandi protagonisti dell’estate, come Federico Bernardeschi (+1,7 Milioni) e Alessandro Florenzi (+1 Milione).

E gli altri? Tanti i nomi che emergono in particolare dalla Top 50 Instagram, tra cui Nicolò Barella 33° che sale di 25 posizioni, poi Roberto Mancini 34° (+19), Leonardo Spinazzola 36° (+29) e Manuel Locatelli 37° (+48). Il 2021 è stato anche l’anno dello scudetto dell’Inter, e allora ecco Antonio Conte salire in 22° piazza su Facebook (+14).

TOP PERFORMER DEGLI ALTRI SPORT SU INSTAGRAM

A tener testa al calcio, come sempre ci pensa il motociclismo con il già citato Valentino Rossi e con Andrea Iannone 27°, Andrea Dovizioso 28° e Antonio Cairoli 40°. Inizia a farsi notare anche è Francesco Bagnaia, il possibile erede di Valentino che nel 2021 ottiene la 60° posizione (+ 335 mila follower). Antonio Giovinazzi che nel 2022 abbandonerà la Formula 1 per continuare in Formula E sale in 53° posizione (+11).

Tanto l’interesse verso il tennis e l’atletica grazie alle ottime prestazioni di atleti del calibro di Matteo Berrettini 41° (+72), Fabio Fognini 66° e Jannik Sinner 75° (+33) e i vincitori degli ori olimpici Marcell Jacobs 58° (+153), Gianmarco Tamberi 71° (+ 79) e Filippo Tortu °128 (+55).

E LE DONNE?

Nell’anno del suo addio la nuotatrice Federica Pellegrini scende di una posizione nel social fotografico al 26° posto mentre la fiorettista Bebe Vio sale al 30°, anche grazie al suo oro paralimpico. Tra i personaggi femminili, da segnalare anche le sportive-influencer Valentina Vignali (19°) e Antonella Fiordelisi (31°).

Per Facebook a rappresentare lo sport femminile ci pensano la sciatrice Manuela Moelgg 37° e la centrocampista della Juventus e della nazionale italiana Martina Rosucci (47°). Su Twitter, invece, ritroviamo la Divina(20°), poi due grandi ex: la tennista Flavia Pennetta (31°) e la tuffatrice Tania Cagnotto (46°).

FACEBOOK E TWITTER: ALTRI SPORTIVI DA SEGNALARE?

Ivan Zaytsev, unico rappresentante per la pallavolo, difende la 50° posizione su Facebook, nonostante l’assenza ai campionati europei. Su Twitter, invece, oltre al wrestler Santino Marella 13°, abbiamo la pallacanestro con il trio di cestisti Danilo Gallinari (22°), Marco Belinelli (24°) e Gigi Datome (47°). Oltre al pilota motociclistico Marco Melandri in 38°, il già citato Antonio Giovinazzi (41°, + 21) porta anche qui in classifica le quattro ruote.