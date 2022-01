Fine Dicembre, tempo di bilanci sull’anno passato e classifiche. Dopo quelle degli sportivi più seguiti sui social media, eccoci con le Classifiche Spettacolo dell’Osservatorio Social Vip , che proprio quest’anno festeggia il decimo compleanno. Tra top performance, nuovi protagonisti e desaparecidos sono tante le novità che abbiamo da raccontarvi.

FEDEZ É LA STAR ITALIANA DELLO SPETTACOLO CON PIÙ FOLLOWER

Secondo la classifica generale 2021 che somma i follower complessivi tra Facebook, Twitter e Instagram, il podio delle celebrità dello spettacolo più seguite sui social è così composto: Fedez (18,3 milioni di follower) sul primo gradino, la star di Netflix Michele Morrone (15,3 milioni follower, +3,1 milioni nuovi) al secondo e Belen Rodriguez (15,2 milioni) al terzo.

Dopo di loro troviamo Laura Pausini (14,8 milioni), stabile in quarta posizione, e il cantante e attore di Violetta e Soy Luna Ruggero Pasquarelli (14,7 milioni), che scende in quinta. Il quartetto composto da Emma Marrone (11,3 milioni), Diletta Leotta (10 milioni), Michelle Hunziker (9,2 milioni) e Alessia Marcuzzi (8,8 milioni) mantiene le posizioni dalla 6 alla 9. Entra in Top 10 al decimo posto Elettra Lamborghini (8,6 milioni) che spedisce così fuori dai dieci Jovanotti (8,4 milioni).

I MANESKIN, INARRESTABILI, CONQUISTANO ANCHE I SOCIAL

Un anno di record per i Måneskin, il gruppo diventato famoso grazie alla partecipazione a X-Factor 2017, che nel 2021 ha conquistato (quasi) tutti i premi possibili come, per esempio, il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Grazie anche a diverse esperienze oltreoceano come l’apertura del concerto dei Rolling Stones, ha collezionato ben 7,5 milioni di follower totali sui profili Facebook, Twitter e Instagram entrando direttamente in quattordicesima posizione nella classifica generale.

Se poi ci concentriamo su Instagram, oltre al profilo del gruppo che ha conquistato ben 165 posizioni e si è posizionato 7° (5,8 milioni), si sono distinti anche i profili personali dei componenti della band. Il frontman Damiano, 29° nella Classifica generale, su Instagram ha scalato ben 196 posizioni conquistando il 12° posto (5 milioni di follower, + 4,5 milioni). Sul social fotografico la bassista Victoria (3,5 milioni, + 3,2 milioni) è entrata in 19° posizione seguita dal batterista Ethan 42° (1,9 milioni, + 1,8) e dal chitarrista Thomas 62° (1,7 milioni, + 1,6).

INSTAGRAM: SI CONFERMA IL SOCIAL PIÙ INTERESSANTE

Instagram mostra anche quest’anno di essere il social delle novità ma non è più solo il social dell’immagine. Oltre a seguire le vite dei propri beniamini e scoprire nuovi talenti e tendenze, le vecchie e nuove generazioni sono sempre più abituate ad intrattenersi, informarsi e a formarsi un’opinione con i loro contenuti, comportamenti e dichiarazioni.

Un anno pieno di impegni anche per Fedez (13,1 milioni), alla testa della classifica Instagram, che ha partecipato come concorrente a Sanremo, presentato di “LOL – Chi ride è fuori” su Amazon Prime e uno dei protagonisti nella serie TV “The Ferragnez”. Dopo di lui Michele Morrone (12,8 milioni) e Belen Rodriguez (10,2 milioni), la conduttrice di DAZN e Radio 105 Diletta Leotta (8 milioni) e Ruggero Pasquarelli (7,8 milioni).

La Twerking Queen Elettra Lamborghini (6,8 milioni) difende la 6° posizione, poi dopo i già citati Maneskin in 7°, troviamo Emma Marrone (5,2 milioni, +2 posizioni) seguita da Alessia Marcuzzi (5,2 milioni, – 2) e Giulia De Lellis (5,1 milioni, – 2).

Altri artisti da segnalare? Elodie che guadagna 8 posizioni (28°), Rudy Zerbi 9 (38°), Elisabetta Gregoraci 10 (47°) e più nelle retrovie Angelo Pintus che grazie al LOL e ai suoi spettacoli su Amazon Prime quasi raddoppia la sua fan base (1,2 milioni di follower, + 598 mila) rientrando nella Top 100 in 97° posizione.

FACEBOOK: LA TOP 10 E TUTTE LE NOVITÀ

Invariato il podio su Facebook con Laura Pausini (7,7 milioni), Andrea Bocelli (5,7 milioni) e Ruggero Pasquarelli (5,4 milioni); si scambiano di posto invece Belen Rodriguez (5 milioni, 4°) ed Eros Ramazzotti (4,7 milioni, 5°). Frank Matano, complice la partecipazione a LOL supera Emma Marrone e si posiziona 7°, dopo Vasco Rossi. Checco Zalone segna un + 3 e fa scivolare Gianni Morandi al 10° posto.

Da segnalare anche Michele Morrone che con 1,8 milioni di nuovi follower per un totale di 2,4 supera ben 115 altri artisti e si posiziona 23°, Pio e Amedeo (2,4 milioni, +6, 24°), Alberto Angela (1,9 milioni +8, 36°), Vanessa Incontrada (1.7 milioni, +7, 42°) e Diletta Leotta (1.7 milioni, +5, 43°).

TANTE LE CONFERME SU TWITTER

Jovanotti e Laura Pausini si confermano alla guida della classifica di Twitter con rispettivamente 3,7 e 3,3 milioni di follower, mentre Emma Marrone (2,5 milioni) cede il passo a Fedez (2,7 milioni) che con 413 mila nuovi follower è terzo.

Michelle Hunziker e Ligabue, come nel 2020, sono 5° e 6°. J-Ax dà spazio a Marco Mengoni che subentra in 7° posizione superando Nicola Savino stabile in 8°. Chiudono la Top 10, Alessia Marcuzzi (9°) e Alessandra Amoroso (10°). Entra in Top 50, il presentatore di Propaganda Live Diego Bianchi (48°, +5).

SOCIAL DETOX? VIP ITALIANI TRA POLEMICHE, BODY SHAMING E ATTIVISMO

Se alcuni personaggi famosi decidono di sfruttare la propria visibilità per sostenere attivamente cause sociali, ambientali e sanitarie attirando con il loro attivismo forti attacchi. Anche nel 2021 sono stati diversi i casi di celebrità che, in seguito a forti critiche professionali o body shaming, hanno optato per il digital detox totale o parziale.

Alcuni esempi? Fiorello, che ha da sempre un rapporto altalenante con i social media. Dopo le polemiche di Sanremo ha smesso di aggiornare i suoi follower (2,1 milioni su Facebook, 1,3 milioni su Twitter) e cancellato molti degli ultimi post, se non tutti come nel caso di Instagram (1,9 milioni).

J-Ax, vittima di minacce di morte da parte dei No-Vax, non si è spaventato e continua a schierarsi pubblicamente mettendosi però in pausa da Twitter. Da citare anche gli attacchi di body shaming a Mara Vernier (34° su Instagram, 2,3 milioni di follower) che decide di rispondere a tono rivendicando la propria libertà di apparire come preferisce e a Loretta Goggi (117mila follower su Facebook), che preferisce invece ripulire i commenti più volenti, bannare gli utenti che hanno esagerato e affidare la gestione al suo staff.